Разработчик пообещал, что большинство пользователей не заметят серьезных изменений.

Создатель Telegram Павел Дуров объявил о планах по внедрению в мессенджер платных функций. Монетизация Telegram начнется уже со следующего года.

Читайте такжеTelegram и "Вконтакте" попали в европейский список "пиратских" платформ

Дуров рассказал, что на протяжении большей части истории Telegram он оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста мессенджер находится на пути к миллиардам активных пользователей – и расходы на его поддержку становятся слишком велики. Компании придется начать зарабатывать деньги для покрытия затрат – или продаться более крупному игроку.

«Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса», - заверил разработчик.

Дуров пообещал, что благодаря достигнутому масштабу, монетизация Telegram будет ненавязчивой – большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения.

«Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно», - сообщил он.

Так, компания предложит собственную рекламную платформу для публичных каналов.

Дуров подчеркивает, что монетизация принесет пользу всему сообществу пользователей, а также допускает появление платных стикеров.

«Если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода», - приводит примеры разработчик.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров