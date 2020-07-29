Чернобыльский грибок может спасти людей от космической радиации

За одно путешествие на Марс и обратно человек может получить 60% от допустимой прижизненной нормы облучения.

Исследователи из университетов Стэнфорда и Северной Каролины нашли решение для защиты космонавтов от радиационного облучения. Во время потенциальных межпланетных путешествий исследователи предложили применять для защиты специальный вид грибка, который появился в Чернобыле.

Исследователям удалось экспериментально подтвердить, что Cladosporium sphaerospermum способен поглощать радиацию. Чтобы это выяснить грибок отправили на международную космическую станцию (МКС), где он пробыл в течение 30 дней с декабря 2018 года по январь 2019 года, сообщает Biorxiv.

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Выяснилось, что этот вид грибка способен осуществлять радиосинтез с целью размножения, используя пигмент, известный как меланин, для преобразования гамма-излучения в химическую энергию.

На станции в рамках эксперимента разместили чашки Петри с грибами. Несколько счетчиков Гейгера и датчиков подключили к микрокомпьютеру Raspberry Pi для захвата уровней радиации и измерения влажности, температуры и других параметров.

Грибы выжили в условиях микрогравитации и при этом снизили уровень радиации почти на 1,82%. По расчетам команды, этот показатель может вырасти до 5%, если грибы будут полностью окружать объект. Особо отмечалось, что грибковый слой был относительно тонким, всего 1,7 мм.

Исследователи сделали вывод, что слой толщиной в 21 см "в значительной степени сведет на нет" годовую дозу, которую космонавты могут получить на Марсе. В сочетании с меланином и реголитом будет достаточно слоя толщиной 9 см.

Ранее было подсчитано, что за одно путешествие на Марс и обратно человек может получить 60% от допустимой прижизненной нормы облучения.

Большим преимуществом этого метода защиты для межпланетных путешествий ученые называют то, что данный грибок можно выращивать в необходимых количествах прямо на борту корабля, просто питая его нужными веществами.

Как сообщал ранее УНИАН, впервые черная плесень была описана через 5 лет после аварии – в 1991 году, а затем ученые обнаружили, что грибковые организмы способны поглощать радиацию. Они преобразовывали энергию гамма-излучения в химическую энергию таким образом, как растения с помощью фотосинтеза превращают углекислый газ и хлорофилл в кислород и глюкозу.

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