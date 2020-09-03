Предположительно, ее масса в 142 раза больше Солнца.

Астрономы группы LIGO и Virgo обнаружили самое массивное слияние двух черных дыр. Им удалось сделать это с помощью гравитационных волн. Предположительно, масса новой черной дыры в 142 раза больше Солнца.

Читайте такжеТелескоп зафиксировал "звездный танец" вокруг сверхмассивной черной дырыКак передает СNN, «взрыв», произошедший при слиянии черных дыр, равнялся энергии восьми солнц. Гравитационным волнам при этом потребовалось семь миллиардов лет, чтобы достичь Земли. Сигнал зафиксировали еще в мае 2019 года, он длился всего одну десятую секунды.

«Это не было похоже на чириканье, которое мы обычно слышим. Это больше было похоже на «взрыв» – самый мощный сигнал, который когда-либо фиксировали LIGO и Virgo», – рассказал сотрудник команды Virgo Нельсон Кристенсен.

Отмечается, что новая черная дыра самая большая из тех, что удалось установить с помощью гравитационных волн.

Что такое черная дыра: справка

Черная дыра – это область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Теоретически возможность существования таких областей пространства-времени следует из некоторых точных решений уравнений Эйнштейна, первое из которых было получено Карлом Шварцшильдом в 1915 году.

Изобретатель термина достоверно не известен, но само обозначение было популяризовано Джоном Арчибальдом Уилером

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Автор: Катерина Шварц