В США стартовали продажи робособаки от Boston Dynamics (видео)

В свободную продажу поступил робот Spot, которого еще называют роботом-собакой, от американской компании Boston Dynamics.

Стартовали продажи робособаки Spot компании Boston Dynamics для всех компаний в США за 74,5 тысячи долларов.

Однако клиентам из других стран предлагается только узнать стоимость и условия аренды. Об этом сообщается на сайте компании.

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Также компания выложила в своем Youtube-канале рекламный ролик, в котором показаны умения робота. На кадрах видно, как Spot ходит, поднимается по лестнице, отжимается наравне с человеком, взбирается на возвышенности, кувыркается и пытается открыть дверь. Также показано, как несколько робособак играют в футбол, перемещают человека на деревянной доске и тянут большегрузный автомобиль за привязанный трос. Помимо этого, роботы могут записывать видео и проводить осмотр местности.

Spot предлагают использовать в том числе для автоматического сбора данных, перевозки грузов и других задач.

Дополнительно Boston Dynamics предлагает купить запасной аккумулятор, а также подписку на годовое премиум-обслуживание за 15 тысяч долларов.

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