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В США стартовали продажи робособаки от Boston Dynamics (видео)

10:15, 17 июня 2020
Наука и IT
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В свободную продажу поступил робот Spot / фото REUTERS

Однако клиентам из других стран предлагается только узнать стоимость и условия аренды. Об этом сообщается на сайте компании.

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Также компания выложила в своем Youtube-канале рекламный ролик, в котором показаны умения робота. На кадрах видно, как Spot ходит, поднимается по лестнице, отжимается наравне с человеком, взбирается на возвышенности, кувыркается и пытается открыть дверь. Также показано, как несколько робособак играют в футбол, перемещают человека на деревянной доске и тянут большегрузный автомобиль за привязанный трос. Помимо этого, роботы могут записывать видео и проводить осмотр местности.

Spot предлагают использовать в том числе для автоматического сбора данных, перевозки грузов и других задач.

Дополнительно Boston Dynamics предлагает купить запасной аккумулятор, а также подписку на годовое премиум-обслуживание за 15 тысяч долларов.

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