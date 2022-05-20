У МКС на случай непредвиденных обстоятельств из-за российско-украинской войны разработан специальный план действия.

Боевые действия в Украине видны из Международной космической станции.

Об этом в интервью Bild рассказал немецкий астронавт Матиас Маурер. Мужчина уже вернулся на Землю и поделился главными впечатлениями от МКС.

"Мы смогли увидеть облака дыма над страной и молнии от попаданий ракеты ночью. Это меня очень огорчило", - уточнил Маурер.

У МКС на случай непредвиденных обстоятельств из-за российско-украинской войны разработан специальный план действия, добавил астронавт.

Маурер добавил, что, несмотря на агрессию русских по отношению к Украине, на станции к российским астронавтам относятся хорошо: "Трое российских космонавтов — мои лучшие друзья, мы даже поменялись спальными местами".

При этом космонавт считает, что война в Украине была поддержана только несколькими лицами в России.

"Я надеюсь, что народ Украины скоро снова сможет жить в мире в свободной стране. Война отбрасывает нас на десятилетия назад. После войны нам снова приходится строить мосты. Я часто бывал в России, и все люди, которых я знаю, были очень милы и теплы со мной. Не может быть, чтобы несколько человек все испортили", - утверждает Маурер.

Ранее The New York Times опубликовал видеодоказательства казни восьмерых мужчин в Буче русскими десантниками и идентифицировал личности жертв.

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