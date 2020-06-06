Специалисты по кибербезопасности рассказали о надежных способах блокировки экрана смартфона на базе Android

Для наиболее эффективной защиты экрана смартфона специалисты ESET рекомендуют использовать комбинацию из различных типов защиты.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, как надежно заблокировать экран смартфона на базе Android для защиты данных, которые хранятся на устройстве.

Соответствующая информация содержится на сайте ESET.

«Сегодня люди хранят в смартфонах разную конфиденциальную информацию — от личных фотографий до банковских данных. Более того, часто мобильные телефоны используются для доступа к корпоративным данным, особенно во время удаленного режима работы и использования двухфакторной аутентификации. Поэтому высокий уровень безопасности мобильных устройств является крайне важным», - сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, одним из распространенных способов блокировки экрана смартфона на базе Android является графический ключ - введение определенного шаблона рисунка. Чем проще графический ключ, например, в форме буквы L, тем легче будет его отгадать или повторить. Поэтому такой вариант блокировки обеспечивает, в лучшем случае, средний уровень защиты.

«По данным исследования, в 64,2% случаев пользователи могли правильно повторить графический ключ, который видели впервые. Для безопасности собственных данных следует использовать как можно более сложный образец ключа, или другой метод блокировки телефона. Например, более безопасными вариантами являются PIN-код или пароль», - отметили специалисты по кибербезопасности.

По данным ESET, блокировка телефона с помощью пароля остается одним из самых популярных методов. Однако, при использовании пароля, важно, чтобы он состоял по крайней мере из 8 символов и содержал буквы, цифры и специальные символы. Такую комбинацию сложнее запомнить, однако она обеспечит более надежную защиту. Для дополнительной безопасности личной информации можно установить удаление всех данных после определенного количества неудачных попыток ввода пароля.

Следующим способом блокировки экрана является биометрический отпечаток пальца, который по данным специалистов ESET, является одним из самых быстрых и безопасных методов. Однако, обойти такую систему защиты все равно возможно. Отпечатки пальцев можно получить из фотографий и других источников, а затем воспроизвести даже с помощью двумерной печати.

«В 2017 году одному исследователю кибербезопасности удалось получить отпечаток пальца министра обороны Германии из фотографий высокого разрешения», - добавили в компании ESET.

В компании ESET добавили, что следующий способ блокировки - сканирование лица пользователя – является менее надежным, поскольку злоумышленник может использовать фотографию вашего лица для обхода системы. Исследователи даже проводили соответствующий тест на 110 различных смартфонах и результаты были неутешительными.

Для наиболее эффективной защиты экрана смартфона специалисты ESET рекомендуют использовать комбинацию из различных типов защиты. Наиболее безопасными вариантами по прежнему считаются надежный PIN-код и сложный уникальный пароль, а также сканирование отпечатков пальцев.

«Независимо от выбранного варианта стоит ответственно отнестись к защите личных данных, поскольку это поможет избежать многих проблем в будущем. В случае кражи или потери смартфона дополнительную защиту данных обеспечит ESET Mobile Security для Android с модулем Антивор. Вы получите возможность отслеживать активность на устройстве, заблокировать его, а также удаленно удалить все персональные данные с устройства», - подытожили в компании ESET.

Как сообщал УНИАН, по данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

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