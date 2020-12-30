Детектор будет предупреждать специальным сигналом о критической концентрации вируса в воздухе.

Исследователи из политехнического университета Валенсии разработали специальный сенсор, который будет отслеживать наличие коронавируса в воздухе.

Об этом сообщает Medical Express.

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Устройство пока находится на стадии прототипа. Оно позволит оценивать качество воздуха на раннем этапе выявлять коронавируса внутри помещений.

Сенсор состоит из вирусоподобных частиц (VLP), имитирующих вирус, но не состав этого генома. То есть, они не являются инфекционными. В указанном случае SARS-CoV-2 VLP состоит из белка спикулы, завернутого белка, мажоритарного белка его мембраны и белка нуклеокапсида. Фактически он включает все элементы коронавируса, что делает его эффективным для таких задач.

Детектор будет предупреждать специальным сигналом о критической концентрации вируса в воздухе.

Сейчас разработка находится в фазе оценки на уровне больниц. Ученые уже порадовали, что в случае успешного тестирования технология будет стоить немного, а ее использование будет простым.

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Автор: УНИАН