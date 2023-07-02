Специалисты отметили, что во времена Второй мировой британцы передали СССР около 3000 единиц таких самолетов.

Работники Национального музея авиации Украины раскопали в овраге под Киевом восемь британских истребителей Hawker Hurricane времен Второй мировой войны.

Как пишет BBC, сначала в овраге начали делать исследования, чтобы найти бомбу времен Второй мировой войны. Однако металлоискателями случайно нашли восемь самолетов Hawker Hurricane ("Ураган"), которые Великобритания передала СССР в рамках помощи в борьбе с гитлеровской армией.

Специалисты отметили, что во времена Второй мировой британцы передали СССР около 3000 единиц таких самолетов. В то же время на территории Украины впервые обнаружили остатки такого количества "Ураганов".

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"Этот самолет очень редко можно найти в Украине. Это очень важно для истории нашей авиации, потому что здесь раньше не находили самолетов по ленд-лизу", - сказал бывший пилот авиакомпании, проводящий раскопки.

Интересно, что в Советском Союзе намеренно повреждали иностранную военную технику, чтобы не оплачивать аренду партнерам по антигитлеровской коалиции (договор ленд-лиза предусматривал оплату лишь в том случае, если техника уцелела после войны).

В частности, у восьми "Ураганов", которые обнаружили под Киевом, изъяли инструменты, радиостанции, пулеметы и другой полезный металлолом. В конце концов самолеты присыпали землей в овраге.

Британское оружие в Украине сегодня

После 24 февраля 2022 года Великобритания активно помогает Украине оружием. Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, а также лоббирует процесс передачи западных истребителей.

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