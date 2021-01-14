Группа астрономов из Университета Аризоны сообщает об обнаружении самого далекого на сегодня яркого квазара J0313-1806.

Астрономы обнаружили новый самый далекий на сегодняшний день квазар J0313-1806, который существовал во времена, когда возраст Вселенной составлял 670 млн лет.

Читайте такжеУченые считают, что ближайший к Земле квазар образован двумя сверхмассивными черными дырамиОн содержит в себе сверхмассивную черную дыру с массой 1,6 млрд масс Солнца, что позволяет наложить серьезные ограничения на модели образования «зародышей» черных дыр в ранней Вселенной.

Группа астрономов во главе с Фейге Воном из Университета Аризоны сообщает об обнаружении самого далекого на сегодня яркого квазара J0313-1806. Первоначально кандидат был найден в ходе анализа данных наземных обзоров неба Pan-STARRS1, DELS (DESI Legacy Imaging Surveys), VHS (VISTA Hemisphere Survey), а также каталога данных космического телескопа WISE, в дальнейшем были проведены спектроскопические наблюдения за квазаром при помощи системы радиотелескопов ALMA и телескопов «Джемини», обсерватории Кека и Магеллановых телескопов, передает nplus1.ru.

Красное смещение J0313-1806 составило z=7,642, это означает, что он существовал во времена, когда возраст Вселенной составлял всего 670 млн лет. Он представляет собой ядро галактики, которая активно образует звезды со скоростью 200 масс Солнца в год. В ней уже накопились обширные запасы пыли общей массой 7×107 масс Солнца. Болометрическая светимость квазара оценивается в 1,4×1047 эрг в секунду, он содержит сверхмассивную черную дыру с массой (1,6±0,4)×109 масс Солнца, активно поглощающую вещество.

Существование такой сверхмассивной черной дыры всего через 670 млн лет после Большого взрыва накладывает серьезные ограничения на модели образования «зародышей» черных дыр. Кроме того, данные наблюдений показывают, что ранние черные дыры демонстрировали активные темпы роста, характеризующиеся большим коэффициентом Эддингтона. Астрономы считают, что J0313–1806 является идеальной целью для дальнейших, более детальных наблюдений при помощи системы ALMA и будущего космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Что такое квазары

Квазары - одни из самых ярких астрономических объектов в видимой Вселенной, это ядра далеких галактик на ранней стадии формирования, в которых сверхмассивные черные дыры активно поглощают вещество из окружающего их аккреционного диска и могут генерировать высокоскоростные струи (джеты). Поиск и наблюдения наиболее далеких подобных объектов позволяет проверить теории формирования сверхмассивных черных дыр путем определения массы их «зародышей» в ранней Вселенной и оценки скорости их роста. На сегодняшний день данных наблюдений за очень далекими квазарами крайне мало, лишь два подобных объекта были обнаружены при значениях красного смещения z≥7,5.

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Автор: УНИАН