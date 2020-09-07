Астероид движется со скоростью 12,6 километра в секунду, или 45 360 километров в час.

Во вторник, 8 сентября, астероид 2020 PT4 пролетит мимо Земли и Луны.

По данным NASA, астероид представляет собой космическую скалу длиной приблизительно 37 метров, передает Express. Он движется со скоростью 12,6 километра в секунду, или 45 360 километров в час.

Космический камень пройдет на расстоянии в 4,9 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны, или 1 883 153 км. Вместе с тем NASA описало его как околоземный объект, то есть это хорошая возможность для изучения Солнечной системы.

В NASA отмечают, что даже если бы этот астероид столкнулся с Землей, чего точно не произойдет, то он не представлял бы опасности для жизни на нашей планете. Его воздействие было бы похоже на взрыв метеорита над российским Челябинском в 2013 году.

Читайте такжеВ небе над Австралией засняли след гигантского астероида (видео)

Астероид 2020 PT4: что о нем известно

Астероид 2020 PT4, впервые замеченный 13 августа 2020 года, относится к группе Аполлона.

Один оборот вокруг Солнца он совершает за 738 земных дней или 2,02 земных года, максимально удаляясь от него на 357 миллионов километров и приближаясь на 122 миллиона километров.

Астероид 2020 PT4 не является потенциально опасным.

Вас также могут заинтересовать другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий