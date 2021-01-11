К Земле приближается астероид, который можно будет увидеть в телескоп.
Об этом сообщает ТСН.
Как отмечается, этот астероид был открыт лишь несколько месяцев назад - в ноябре прошлого года. Он получил название 2020 WU5.
Астероид пролетит на расстоянии примерно 8 миллионов километров от нашей планеты. Максимальное сближение ожидается в ночь на 14 января.
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По официальным данным, астероид относится к группе "Аполлонов", то есть околоземных объектов. Это означает, что его орбиты смогут пересекать земную с внешней стороны. Как утверждают астрономы, диаметр астероида составляет от 0,5 до 1,1 километра.
По словам ученых, увидеть астероид можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм.
Астероид - твердое небесное тело диаметром до 1000 километров, движущееся по орбите в Солнечной системе.
К потенциально опасным относятся астероиды с орбитой, допускающей сближение с Землей на опасное расстояние, и имеющей достаточно большие размеры для того, чтобы столкновение нанесло ущерб.
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