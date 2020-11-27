В центре Одессы на Приморском бульваре сегодня археологи начали раскопки, чтобы найти древний замок.
Как передает корреспондент УНИАН, участок бульвара, расположенный между памятником Дюку и Воронцовским дворцом, огорожен. Специалисты уже сняли плитку, которой вымощена аллея.
Предполагается, что на глубине порядка 2,5 метров, в этом месте находится фрагмент Хаджибейского замка (крепости) - предшественника Одессы.
Читайте такжеПод Львовом нашли панский дом XVI века (видео)
Как сообщил журналистам доктор исторических наук Андрей Красножон, ранее была проведена геодезическая разведка, результаты которой и информация, которая содержится в исторических документах, дают основания полагать, что древние сооружения могут быть в указанном месте.
После тротуарной плитки и бетона, будет вскрыт соответствующий слой почвы.
Соискателями являются Институт археологии НАН Украины и Южноукраинский национальный педагогический университет им. Ушинского, студенты которого также работают на раскопках.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Черниговщине в лесу раскопали печь Х века (фото)
- В Житомирской области на месте найденного "Городницкого сокровища" обнаружили городище времен Киевской Руси
- В Луцке раскопали неизвестные подземелья (фото, видео)
- Ученые узнали, как выглядел человек 2 миллиона лет назад (видео)
- На Хортице археологи раскопали древнее захоронение скифского воина-гиганта (фоторепортаж, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram