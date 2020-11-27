Специалисты уже сняли плитку, которой вымощена аллея.

В центре Одессы на Приморском бульваре сегодня археологи начали раскопки, чтобы найти древний замок.

Как передает корреспондент УНИАН, участок бульвара, расположенный между памятником Дюку и Воронцовским дворцом, огорожен. Специалисты уже сняли плитку, которой вымощена аллея.

Предполагается, что на глубине порядка 2,5 метров, в этом месте находится фрагмент Хаджибейского замка (крепости) - предшественника Одессы.

Читайте такжеПод Львовом нашли панский дом XVI века (видео)

Как сообщил журналистам доктор исторических наук Андрей Красножон, ранее была проведена геодезическая разведка, результаты которой и информация, которая содержится в исторических документах, дают основания полагать, что древние сооружения могут быть в указанном месте.

После тротуарной плитки и бетона, будет вскрыт соответствующий слой почвы.

Соискателями являются Институт археологии НАН Украины и Южноукраинский национальный педагогический университет им. Ушинского, студенты которого также работают на раскопках.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая