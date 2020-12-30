Apple заблокировала приложение для поиска подпольных вечеринок во время пандемии коронавируса Vybe Together.
Читайте такжеВ Евросоюзе подготовили жесткие правила для Google, Facebook и AppleОб этом сообщает The Verge.
Отмечается, что Vybe Together позиционировал себя как для организации таких вечеринок и участия в них, используя при этом слоган «Поднимай мятеж. Развлекайся».
Информацию о месте проведения вечеринки пользователи получали за два часа да ее начала. Судя по сообщениям в СМИ, вечеринки проходили в основном в США.
Сервисом пользуются несколько тысяч человек. Однако, до удаления из App Store у него было 25 оценок.
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