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Apple заблокировала приложение для поиска подпольных вечеринок во время пандемии коронавируса Vybe Together.

Читайте такжеВ Евросоюзе подготовили жесткие правила для Google, Facebook и AppleОб этом сообщает The Verge.

Отмечается, что Vybe Together позиционировал себя как для организации таких вечеринок и участия в них, используя при этом слоган «Поднимай мятеж. Развлекайся».

Информацию о месте проведения вечеринки пользователи получали за два часа да ее начала. Судя по сообщениям в СМИ, вечеринки проходили в основном в США.

Сервисом пользуются несколько тысяч человек. Однако, до удаления из App Store у него было 25 оценок.

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Автор: УНИАН