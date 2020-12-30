Информацию о месте проведения вечеринки пользователи получали за два часа да ее начала.

Apple заблокировала приложение для поиска подпольных вечеринок во время пандемии коронавируса Vybe Together.

Читайте такжеВ Евросоюзе подготовили жесткие правила для Google, Facebook и AppleОб этом сообщает The Verge.

Отмечается, что Vybe Together позиционировал себя как для организации таких вечеринок и участия в них, используя при этом слоган «Поднимай мятеж. Развлекайся».

Информацию о месте проведения вечеринки пользователи получали за два часа да ее начала. Судя по сообщениям в СМИ, вечеринки проходили в основном в США.

Сервисом пользуются несколько тысяч человек. Однако, до удаления из App Store у него было 25 оценок.

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Автор: УНИАН