В последнее время Apple постоянно сталкивается с недовольством из-за своей политики в App Store.

Компания Apple запустила программу App Store Small Business Program, которая предусматривает изменение финансовой политики App Store. Комиссия цифрового магазина для небольших разработчиков будет снижена в два раза.

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Об этом сообщает 4PDA. Отмечается, что согласно условиям программы, разработчики, выручка которых за предыдущий календарный год составила менее одного миллиона долларов, будут платить комиссию 15% вместо стандартных 30%. При этом речь идёт о выручке, которую разработчик получает уже после выплаты Apple комиссии.

Изменения коснутся и системы подписок. В настоящее время Apple взимает комиссию в размере 30% за первый год подписки внутри приложения, но в случае, если пользователь продолжает подписку по истечении года, комиссия снижается до 15%. В рамках программы App Store Small Business Program на первый год также действует 15-процентная комиссия.

Участвовать в программе могут как новые, так и уже зарегистрированные в App Store разработчики.

Разработчики против Apple

В последнее время Apple постоянно сталкивается с недовольством из-за своей политики в App Store.

Так, создатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров обвинил компанию в «уничтожении стартапов» и разработчиков приложений. Его компания Telegram подала в Еврокомиссию. официальную антимонопольную жалобу на американскую корпорацию.

В сентябре 13 крупных компаний-разработчиков приложений объединились, чтобы заставить Apple изменить правила ее магазина приложений App Store.

Среди них - Epic Games, стриминговые сервисы Spotify и Deezer, а также компания Match Group, которая управляет рядом популярных сервисов для знакомств (в том числе – Tinder и OkCupid).

Участники «коалиции» стремятся изменить принципы, по которым работает софт в системе iOS. В частности – ослабить жесткий контроль Apple над тем, как мобильные приложения устанавливаются на смартфоны. Сейчас это возможно главным образом только через App Store.

На сайте «коалиции» Apple критикуют за комиссию в 30% на все проводимые через App Store платежи, антиконкурентное поведение злоупотребление монопольным положением.

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Автор: Дмитрий Захаров