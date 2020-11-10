В компании пообещали оптимизировать софт под новые процессоры, включая новую версию ОС macOS Big Sur.

Apple анонсировала первый процессор Apple Silicon для Mac под названием М1.

Об этом говорится на третьей за сезон презентации новинок компании.

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Новые процессоры станут унифицированными, вмещая в себя все компоненты.

У чипа М1 – 8-ядерный процессор с четырьмя высокопроизводительными ядрами, которые потребляют вдвое меньше энергии, чем ядра в классических процессорах. В Apple его называют «самым быстрым ядром ЦП в мире».

В компании пообещали оптимизировать софт под новые процессоры, включая новую версию ОС macOS Big Sur. Кроме того, M1 объединит экосистему устройств Apple, позволив открывать приложения для iPhone, iPad и Mac и MacBook.

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Автор: УНИАН