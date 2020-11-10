Устройство позволит быстро и удобно работать с аудио и видео без зависаний.

Apple презентовала новый Mac mini, который тоже будет работать на чипе М1.

Об этом говорится в третьей за сезон презентации новинок компании.

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Компания утверждает, что устройство станет полезным для разработчиков, а также позволит работать с аудио и видео. Производительность стала больше, поэтому можно писать музыку и рендерить видео, не боясь, что техника зависнет в процессе.

Его процессор втрое мощнее предыдущего поколения, графика – в 6. Этого удалось добиться благодаря современному 8-ядерному процессору М1. 8-ядерная видеокарта интегрированная и подходит для игр.

Выделенный 16-ядерный чип для машинного обучения Neural Engine позволит выполнять 11 триллионов операций в секунду. При этом автономность не пострадала: устройство работает до 60% дольше, чем Mac mini с Intel.

Сколько стоит Mac Mini

Стоимость устройства стартует от 699 долларов.

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Автор: Яна Ставская