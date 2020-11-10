Apple презентовала новый Mac mini, который тоже будет работать на чипе М1.
Об этом говорится в третьей за сезон презентации новинок компании.
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Компания утверждает, что устройство станет полезным для разработчиков, а также позволит работать с аудио и видео. Производительность стала больше, поэтому можно писать музыку и рендерить видео, не боясь, что техника зависнет в процессе.
Его процессор втрое мощнее предыдущего поколения, графика – в 6. Этого удалось добиться благодаря современному 8-ядерному процессору М1. 8-ядерная видеокарта интегрированная и подходит для игр.
Выделенный 16-ядерный чип для машинного обучения Neural Engine позволит выполнять 11 триллионов операций в секунду. При этом автономность не пострадала: устройство работает до 60% дольше, чем Mac mini с Intel.
Сколько стоит Mac Mini
Стоимость устройства стартует от 699 долларов.
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