В частности, будет разрабатываться такое ПО, которое "упростит использование промышленных роботов, сделает его более дешевым и более гибким".

Alphabet сообщил о создании новой компании, которая займется разработкой программного обеспечения (ПО) для промышленных роботов.

Компания создается на основе существующего проекта Intrinsic, работавшего в рамках подразделения прорывных идей и технологий X Development.

Как отмечается в блоге X, Intrinsic будет разрабатывать такое ПО, которое "упростит использование промышленных роботов, сделает его более дешевым и более гибким, чтобы большее число людей могло бы использовать их для создания новой продукции, компаний и услуг".

Читайте такжеВ Амстердаме королева и робот открыли первый в мире напечатанный стальной мост

Компания, которую возглавит вице-президент X Development Венди Тэн-Уайт, намерена заняться поиском промышленных партнеров в первую очередь "в автомобильной индустрии, электронике и здравоохранении, которые уже используют промышленных роботов и хотят учиться вместе", отмечается в заявлении Intrinsic, передает kommersant.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая