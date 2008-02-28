Intel представила пять новых процессоров

Корпорация Intel 27 февраля представила пять новых процессоров Xeon, использующих те же транзисторы и 45-нанометровый технологический процесс, как и процессоры на базе ядра Penryn, пишет Лента.ру со ссылкой на PC World.

Новые двух- и четырехядерные процессоры и выпущенный вместе с ними набор микросхем предназначены для встроенных микрокомпьютерных систем, в сетевом оборудовании и устройствах для хранения информации и резервного копирования.

Чипсет для 45-нанометровых Xeon позволяет процессорам работать гораздо эффективнее при тех же затратах энергии. Скорость переключения транзисторов в новых Xeon на 20 процентов выше, чем в созданных по 65-нанометровому техпроцессу, а энергопотребление уменьшено на 30 процентов. Время жизни процессоров также увеличено с пяти до семи лет.

Intel занимается встроенными системами уже свыше 15 лет. Эта часть бизнеса приносит компании, обычно ассоциирующейся с поставками процессоров для настольных ПК, миллиарды долларов.