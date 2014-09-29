Работник посольства Германии пытался незаконно ввезти в Украину партию iPhone

18:46, 29 сентября 2014
Наука и IT
6 0

10 незадекларированных мобильных телефонов Iphone 5S Gold обнаружили сотрудники Киевской межрегиональной таможни у гражданина Германии, который прибыл в Киев авиарейсом из Любека.

Працівник посольства займався контрабандою / facebook.com/SFSofUkraine

Об этом пишет Государственная фискальная служба Украины.

Осуществляя выборочный таможенный контроль пассажиров, выбравших для прохождения границы «зеленый коридор», в ручной клади одного из них, таможенники обнаружили мобильные телефоны в количестве, требующем заполнения таможенной декларации.

Так, было установлено, что 42-летний мужчина имеет при себе 10 новых мобильных телефонов Iphone 5S Gold. Все телефоны находились в упаковке производителя и, соответственно, имели полную комплектацию аксессуаров.

Из обнаруженного общественности, разрешенные законодательством 2 телефона были пропущены как личные вещи, а остальные аппараты изъяли.

Читайте такжеВ Apple пообещали бесплатно заменить погнутые iPhone 6 - СМИ

По выявленному факту Киевской межрегиональной таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter