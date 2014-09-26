Компания Adobe закрывает свое представительство в России - СМИ

Российская «дочка» компании Adobe — ООО «Адоб системс» — 16 сентября 2014 г. подала в Федеральную налоговую службу уведомление о ликвидации юридического лица, следует из информации на сайте службы. 24 сентября компания была снята с налогового учета, пишут «Ведомости».

О том, что Adobe уходит из России, изданию также рассказал человек, близкий к компании. Информацию подтвердил сотрудник пиар-агентства Buman Media, которое представляет Adobe на российском рынке, Матвей Киреев.

Adobe находится в процессе полной ликвидации представительства в России, однако пользователи смогут по-прежнему покупать продукты и услуги Adobe через сайт компании и реселлеров, рассказал Киреев. По его словам, компания корректирует свою деятельность в России и фокусируется на продаже продукции с помощью российских партнеров и сайта компании.

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На этой неделе также стало известно, что российские власти собираются создавать специальный фонд для развития отечественного ПО, в который хотят обязать производителей программ перечислять до 10% выручки от продаж лицензий на ПО в России. Киреев отказался говорить, позволит ли ликвидация офиса в России не платить деньги в этот будущий фонд.

Собеседник «Ведомостей» предполагает, что уход Adobe из России связан не только с облачными технологиями: из-за санкций у компании сорвалось в России несколько сделок, кроме того, Adobe оказалась не готова к вступлению в силу поправок в закон «О защите персональных данных», которые запрещают обработку персональных данных россиян за рубежом с 1 сентября 2016 г. Сейчас в компании увольняют людей — первая волна прошла еще в январе, после нее в офисе осталось 12 человек, говорит он.

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О сокращениях в российском офисе Adobe стало известно еще в феврале 2014 г., связано это было с падением продаж на развивающихся рынках: в 2012 г. компания закрыла офис на Тайване, в прошлом году были увольнения в ОАЭ и Турции, а потом дошла очередь до России, где штат представительства сократится вполовину — на 10 человек. А спустя месяц компания уволила всех сотрудников, которые занимались борьбой с пиратством в России.