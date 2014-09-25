Киевские волонтеры разрабатывают роботизированную руку-протез для воинов АТО

По словам разработчиков, с таким протезом можно брать различные предметы, звонить по телефону, держать чашку и стакан и даже писать. Цена такого протеза будет в несколько раз дешевле иностранного аналога и обойдется в $1000.

Об этом пишет "Сегодня".

"Самое сложное в протезировании — создать протез именно кисти руки. Чтобы каждый палец сгибался и мог выполнять определенные функции, к примеру, взять в руку бутылку воды, ручку, набрать номер на мобильном. Иностранные аналоги стоят баснословных денег — от 100 тысяч гривен. Более того, если такой протез сломается, то починить его смогут только в стране-изготовителе, а это немалые расходы. Мы же взялись за создание нашего отечественного протеза, который не уступит иностранному", — рассказал разработчик и аспирант института филологии КНУ Денис Антипов.

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Идея пришла Денису несколько месяцев назад, когда он увидел в журнале статью о британском разработчике Джоэле Гиббарде, который создал роботизированную кисть-протез.

"Я написал Гиббарду письмо в соцсетях, рассказал, что на войне многие наши ребята лишились рук и им нужны хорошие протезы, а я хочу разработать отечественный аналог. Гиббард сказал, что я могу использовать его дизайн и разработки", — говорит Денис Антипов.

Для основы кисти на специальном 3-D-принтере были распечатаны порядка 20 пластиковых деталей — ладонь, фаланги пальцев.

"Материал, который я использовал, называется АБС-пластик, он довольно прочный и долговечный. Потратил более 40 часов", — рассказал объектный дизайнер Тарас Гимирович.

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После команда приступила к сборке всех деталей. "Проблема — в том, что многие детали, те же винтики, в Украине не купить, и нам приходится выискивать их на иностранных сайтах. Для самой же ладони необходимо порядка 200 различных деталей. Помимо механической сборки, параллельно мы разрабатываем датчики (крепятся к телу), которые должны передавать нервные импульсы от человека протезу", — объяснил Антипов.

Ладонь будет 4 см в ширину, в длину — на стандартную мужскую ладонь, вес — порядка 500 г. На создание протеза уйдет около года. "Когда мы его создадим, выложим в Интернете эскизы, чтобы можно было запустить серийное производство. В дальнейшем мы хотим приступить к созданию протеза целой руки для тех солдат, которые лишились руки по плечо", — рассказал разработчик. "Такой протез будет хорош как бюджетный вариант. Но пластиковые детали могут быстро изнашиваться, и их нужно будет менять каждые пару лет", — рассказал инженер-протезист Александр Стеценко.