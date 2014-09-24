Популярность новостных запросов в "Яндексе" выросла в четыре раза

Об этом говорится в исследовании "Что и как ищут украинские пользователи", подготовленным по данным поиска Яндекса с использованием отчетов Gemius S.A., Factum Group и Государственной службы статистики Украины.

Так, доля запросов со словом "новини" или "новости" к лету 2014 года выросла почти в четыре раза по сравнению с осенью 2013 года. Также в разы увеличилось число запросов с названиями сайтов популярных новостных изданий.

Читайте такжеЯндекс будет показывать украинцам украинский Крым, а россиянам - оккупированныйВместе с этим, пользователи не перестали интересоваться другой информацией, и список самых популярных тем в запросах практически не изменился.

Каждый четвертый запрос украинские пользователи делают с целью перехода на конкретный сайт – например, [вконтакте], [приват 24] или [гугл]. Ещё примерно треть запросов – чтобы найти кино, музыку и другой контент.

В целом, примерно половина всех поисковых запросов украинских пользователей Яндекса связана с досугом – поиском фильмов и музыки, общением в социальных сетях, хобби, культурными мероприятиями и т. д. Как правило, чем больше город, тем выше в нем доля запросов делового и коммерческого характера, а доля запросов о досуге – ниже.

По данным Gemius S.A, в Украине насчитывается почти 19 млн человек в возрасте от 15 лет, которые хотя бы раз в месяц выходят в интернет. Сегодня в больших городах интернетом охвачено более половины всего взрослого населения, в небольших городах – около половины, а в сельской местности – около трети.

И в крупных, и в малых городах первой в интернет приходит молодежь. Чем меньше в регионе крупных городов, тем больше молодежи среди пользователей.

В среднем на каждого украинского пользователя Яндекса, который ищет с обычного компьютера, приходится 15 запросов в неделю, а на пользователя смартфона — девять. Примерно столько же запросов задают пользователи всех поисковых систем в среднем.

Читайте такжеПоисковой системой Google в интернете пользуется 89% украинцев – исследованиеВ течение недели число пользователей поиска и их активность меняются не существенно. Немного меньше обычного поиск востребован по пятницам и субботам. В течение суток пик поисковой активности наблюдается с 20:00 до 22:00 – в эти часы пользователи задают в два раза больше запросов, чем в среднем за сутки.

Пользователи из Киева и центральных областей Украины чаще остальных задают запросы деловой тематики (о покупке оборудования, госуслугах, объявлениях), а также о хобби и погоде.

Жители востока Украины – по крайней мере, в мирной жизни – чаще других спрашивают Яндекс о здоровье, общественном транспорте, ищут мультимедийный контент и интересуются эзотерикой. Пользователи из южных областей страны больше других заботятся об одежде, обуви и внешнем виде, следят за телешоу и знаменитостями. А на Западной Украине из-за преобладания молодежи в интернете выше интерес к видеохостингам, сериалам и мультфильмам. При этом во Львове в два раза чаще, чем по всей стране, задают запросы о науке и образовании.

В целом примерно 11% запросов к поиску Яндекса украинские пользователи задают на украинском языке, ещё 84% – на русском . Доля содержательных запросов на иностранных языках составляет не более 0,4%.

Соотношение русского и украинского языка в запросах к Яндексу неодинаково. Если в южных и восточных областях запросов на украинском меньше 10 %, то в Тернопольской области – больше половины. Доля запросов к Яндексу на украинском языке постепенно увеличивается из года в год.

Число запросов на том или ином языке зависит не только от региона страны, а и от тематики запроса. Самые популярные темы поиска на украинском языке во всех регионах Украины – образование, госуслуги и административные вопросы. На русском языке чаще всего ищут кино, сериалы, мультфильмы, а также товары и услуги.

1,3 % от всех запросов к Яндексу задают на смеси украинского и русского языков, и ещё 0,2 % – на "классическом" суржике, например, [скільки стоє айфон 6] или [слухать саму красіву музику].