Samsung больше не будет поставлять ноутбуки в Европу

Южнокорейская компания Samsung решила прекратить поставку ноутбуков и хромбуков в страны Европы из-за падения спроса на продукцию, передает ПРАЙМ со ссылкой на PC Advisor.

«Мы продолжим изучать рыночные условия и вносить дальнейшие корректировки для поддержания конкурентоспособности в развивающихся категориях ПК», – заявил представитель компании.

Читайте такжеSamsung и Apple ограничили патентную войну территорией США Таким образом Samsung последовала примеру японской Sony, которая в феврале 2014 года объявила о продаже бизнеса по выпуску персональных компьютеров Vaio. К марту 2014 года японская корпорация прекратила разработку и продажу устройств под маркой Vaio.

Решение Sony прекратить выпуск ноутбуков привело к увольнению 5 тыс. сотрудников.