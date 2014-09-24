Samsung больше не будет поставлять ноутбуки в Европу

11:23, 24 сентября 2014
Наука и IT
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Решение компании связано с падением спроса.

Samsung решил больше не поставлять ноутбуки в Европу / www.3dnews.ru

Южнокорейская компания Samsung решила прекратить поставку ноутбуков и хромбуков в страны Европы из-за падения спроса на продукцию, передает ПРАЙМ со ссылкой на PC Advisor.

«Мы продолжим изучать рыночные условия и вносить дальнейшие корректировки для поддержания конкурентоспособности в развивающихся категориях ПК», – заявил представитель компании.

Читайте такжеSamsung и Apple ограничили патентную войну территорией США Таким образом Samsung последовала примеру японской Sony, которая в феврале 2014 года объявила о продаже бизнеса по выпуску персональных компьютеров Vaio. К марту 2014 года японская корпорация прекратила разработку и продажу устройств под маркой Vaio. 

Решение Sony прекратить выпуск ноутбуков привело к увольнению 5 тыс. сотрудников.

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