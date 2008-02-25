Аргентина и Бразилия будут вместе строить атомные подлодки
03:30, 25 февраля 2008Наука и IT
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В проекте будет участвовать и Франция
Аргентина и Бразилия будут совместно строить атомные подводные лодки. Об этом заявил министр обороны Бразилии. В проекте будет участвовать также Франция - сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на аргентинские СМИ.
Ранее было объявлено, что Аргентина и Бразилия намерены организовать совместное предприятие по обогащению урана и построить ядерный реактор, который будет служить обеим государствам.
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