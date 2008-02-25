Аргентина и Бразилия будут вместе строить атомные подлодки

Аргентина и Бразилия будут совместно строить атомные подводные лодки. Об этом заявил министр обороны Бразилии. В проекте будет участвовать также Франция - сообщает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на аргентинские СМИ.

Ранее было объявлено, что Аргентина и Бразилия намерены организовать совместное предприятие по обогащению урана и построить ядерный реактор, который будет служить обеим государствам.

Радио Свобода