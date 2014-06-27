Украина заняла 87-е место в мире по уровню развития электронного правительства

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки) со ссылкой на отчет «United Nations E-Government Survey2014», составляющийся раз в два года.

Согласно сообщению, в 2012 году наша страна занимала 68-е место, в 2010 году – 54-е место. Несмотря на потерю позиций в рейтинге, в 2014 году Украина отнесена к группе стран с высоким индексом развития электронного управления (всего существует четыре группы индексов: самый высокий, высокий, средний, низкий).

По данным пресс-службы, общий индекс развития электронного управления составляет за 2014 год – 0,5032, а за 2012 год – 0,5653. То есть Украина потеряла 0,0621 индекса, что отобразилось на потере 19 позиций в общем рейтинге.

«Результаты свидетельствуют о том, что больше всего Украина потеряла позиций в индексе онлайн-сервисов, то есть страна фактически не развивает электронные сервисы, не работают государственные системы, с помощью которых должны предоставляться онлайн-сервисы», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина заняла 81-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), потеряв 8 позиций по сравнению с прошлогодним показателем (в 2013 году в рейтинге Украина занимала 73-е место).

Справка УНИАН. Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.