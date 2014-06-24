В России ретвит планируют приравнять к плагиату

Минкомсвязи и Минкультуры РФ не поддержали предложение Минэкономразвития — чтобы антипиратский закон распространялся лишь на полные тексты литературных произведений. Чтобы не ждать согласования со всеми заинтересованными ведомствами и принять законопроект до окончания весенней сессии Госдумы, в правительстве решили внести его в Думу через депутатов.

Об этом «Известиям» сообщил источник в правительстве.

В Минэкономразвития считают, что под антипиратские блокировки должны подпадать только полнотекстовые литературные произведения. Иначе попасть под действие антипиратского закона могут любые цитаты, репосты в соцсетях и т.п. По закону автор любого текста в Сети (независимо от длины и художественной ценности этого текста) является владельцем авторских прав на него. И он может предъявлять претензии тем, кто скопировал его творение, — например, сделав ретвит в Twitter.

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"Коллеги из Минкультуры говорят, что мы боремся не с цитированием, а со скачиванием с бесплатных сайтов текстов книг российских правообладателей", - отмечает заместитель главы Минэкономразвития Олег Фомичев. - "Но если мы пока не хотим затрагивать мелкие заимствования, цитирование, плагиат и т.д., то давайте напрямую пропишем в законе, что он распространяется на полные тексты. Иначе сохраняется большое пространство для злоупотреблений".

"Мы не думаем, что серьезные правообладатели будут гоняться за репостами", — сообщил «Известиям» замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Представители Минкомсвязи и Минкультуры напоминают, что п. 1 ст. 1274 Гражданского кодекса России разрешает «цитирование... произведений в объеме, оправданном целью цитирования» — без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора произведения.

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По словам доктора юридических наук Антона Серго, поскольку законом не определено, какой именно объем цитирования является оправданным, это будет решать суд в каждом конкретном случае.

В Минэкономразвития уверены, что переносить эти вопросы на уровень суда неправильно. Поскольку конкретики нет, то любая цитата или репост могут быть признаны нарушением закона, отметил Фомичев.

Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский поддерживает позицию Минэкономразвития. Если закон примут в нынешней редакции, это может вызвать волну исков по поводу авторства.

"В интернете почти нет объектов без авторского права... Принятие законопроекта в нынешнем виде — мощная диверсия против российской экономики. В Сети может появиться новый вид мошенничества — наподобие патентного троллинга", - говорит Засурский.