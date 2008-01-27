Американский спутник-шпион вышел из-под контроля
10:22, 27 января 2008Наука и IT
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Аппарат может упасть на землю в конце февраля
Крупный американский спутник-шпион вышел из-под контроля и может упасть на землю в конце февраля или в начале марта, сообщил источник в правительстве США.
Источник сообщил, что спутник может содержать опасные материалы, в частности, бериллий. Его соединения используются в оборонной и аэрокосмической промышленности, могут поражать дыхательные пути.
«Мы ищем возможности минимизировать возможные угрозы, которые представляет падение спутника», - заявил Гордон Джондроу, представитель Совета безопасности США.
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