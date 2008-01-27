Крупный американский спутник-шпион вышел из-под контроля и может упасть на землю в конце февраля или в начале марта, сообщил источник в правительстве США.

Источник сообщил, что спутник может содержать опасные материалы, в частности, бериллий. Его соединения используются в оборонной и аэрокосмической промышленности, могут поражать дыхательные пути.

«Мы ищем возможности минимизировать возможные угрозы, которые представляет падение спутника», - заявил Гордон Джондроу, представитель Совета безопасности США.

Газета.ру