Компьютер научили различать лица

Ученые из университета Глазго разработали технологию, которая повысила вероятность правильного распознавания человеческих лиц в полтора раза, пишет издание The Science.

Программе показывали по 20 фотографий 25 знаменитых людей. Фотографии были сделаны в разных условиях на протяжении нескольких десятилетий. Программа распознавания образов правильно определяла лицо в 54 процентах случаев.

Тогда ученые создали из фотографий "усредненные" изображения и попросили систему определить лицо по фотографии. Процент верных срабатываний вырос до сотни. Когда же для создания усредненных изображений использовались фотографии, которые система вообще не смогла опознать, распознать удалось 80 процентов знаменитостей.

Эксперты утверждают, что пока рано говорить о достижении стопроцентного распознания человеческих лиц. Они предлагают провести более длительные тесты.

В настоящее время система проходит проверку в аэропорту Сиднея, а также на генеалогическом веб-сайте MyHeritage, один из сервисов которого помогает вычислить, насколько посетитель похож на одну из знаменитостей.

Лента.ру