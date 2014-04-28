СМИ: Павел Дуров стал гражданином государства на Карибах

Как пишет газета "Известия", Дуров приобрел гражданство, пожертвовав $250 тыс. в одно из предприятий Сент-Китс и Невис. Согласно законодательству государства, пожертвование в таком объеме дает право на автоматическое получение гражданства.

По информации источника, близкого к акционерам "ВКонтакте", Дуров еще в феврале 2014г., до своего увольнения из "ВКонтакте", успел перевести в Сахарный фонд Сент-Китс и Невис необходимую сумму для получения паспорта.

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"Фонд диверсификации сахарной промышленности является специализированной организацией в целях осуществления программы "Гражданство через инвестиции". Вклады в фонд в установленных размерах дают иностранцам право на получение гражданства Сент-Китс и Невис по инвестиционной программе, так же как и в случае с инвестициями в заранее одобренные объекты недвижимости островов", - рассказал источник.

Вместе с тем другие собеседники издания, знакомые с Павлом Дуровым, утверждают, что гражданство Сент-Китс и Невис он получил еще год назад.

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Сент-Китс и Невис - государство в восточной части Карибского моря. Состоит из двух островов - Сент-Китса и Невиса, относящимся к Малым Антильским островам. Площадь страны - 261 кв. км, население - 50 тыс. человек (согласно переписи 2010 года). Столица - город Бастер. Сент-Китс и Невис является членом Британского Содружества.

Паспорт островного государства дает возможность без виз посещать 131 страну мира, в том числе страны ЕС. Для посещений США обладатель такого паспорта может сделать визу сразу на 10 лет.