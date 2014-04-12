Amazon в июне презентует смартфон с 3D-экраном

Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon планирует во второй половине этого года выпустить на рынок собственный смартфон с 3D-экраном.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Издание отмечает, что несколько недель назад Amazon показала устройство разработчикам приложений в Сан-Франциско, а также в Сиэтле, где расположена штаб-квартира компании. По данным газеты, официальная презентация смартфона состоится в июне, а на рынок он поступит к концу сентября - в преддверии старта в США сезона рождественских распродаж.

Экран смартфона от Amazon будет поддерживать технологию трехмерных изображений (3D). При этом пользователи смогут их видеть без специальных очков. "Фронтальные камеры будут поддерживать функцию слежения за положением глаз, благодаря чему изображения на смартфоне будут выглядеть как голограммы и казаться трехмерными", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

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В последние годы Amazon предпринимает усилия для выхода на рынок мобильных компьютерных устройств, где конкурирует с такими компаниями, как Apple и Samsung. Помимо продажи товаров и услуг через интернет, Amazon выпускает устройства для чтения электронных книг Kindle и планшеты Kindle Fire.