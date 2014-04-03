В Японии изобрели первый в мире воздушный дисплей

"Основное отличие нашего дисплея от созданных ранее технологий - гораздо более широкий угол обзора. Кроме того, мы значительно улучшили систему распознавания жестов и добились очень быстрого отклика интерфейса", - сказал Масатоси Исикава, профессор Токийского университета в интервью Reuters, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, воздушный экран представляет собой изображение, висящее в воздухе. Эффект достигается с помощью света, отраженного специальным зеркалом от светодиодного дисплея. Спроецированная таким образом картинка хорошо видна практически под любым углом. Интерактивным этот интерфейс делают стереокамеры, снимающие сотни кадров в секунду, что позволяет программе моментально реагировать на движения.

"Не надо ничего держать в руках. Ты просто заходишь в комнату и с помощью определенных жестов запускаешь, например, компьютерную игру, которая всплывает перед тобой прямо из воздуха", - объясняет Масатоси Исикава.

Как считают ученые, такая технология будет востребована во многих сферах общественной жизни: от хирургии до игровой индустрии. Действующий прототип разработчики планируют представить к концу года, а уже в 2015 запустить серийное производство воздушных экранов.

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