ИА УНИАН запустило мобильное приложение для iPhone

Мобильное приложение наилучшим образом оптимизировано под возможности смартфона, и дает пользователям возможность быстро и легко получать самые важные новости политики, экономики, спорта и науки. Также приложение предоставляет доступ к просмотру мнений экспертов и аналитических публикаций от ведущего информационного агентства страны.

Приложение работает на платформе iOS, и уже доступно для загрузки в AppStore.