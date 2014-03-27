ИА УНИАН запустило мобильное приложение для iPhone
18:31, 27 марта 2014Наука и IT
7 0
24 марта Информационное агентство УНИАН запустило мобильное приложение для iPhone.
Мобильное приложение УНИАН
Мобильное приложение наилучшим образом оптимизировано под возможности смартфона, и дает пользователям возможность быстро и легко получать самые важные новости политики, экономики, спорта и науки. Также приложение предоставляет доступ к просмотру мнений экспертов и аналитических публикаций от ведущего информационного агентства страны.
Приложение работает на платформе iOS, и уже доступно для загрузки в AppStore.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter