ИА УНИАН запустило мобильное приложение для iPhone

18:31, 27 марта 2014
Наука и IT
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24 марта Информационное агентство УНИАН запустило мобильное приложение для iPhone.

Мобільний додаток УНІАН

Мобильное приложение наилучшим образом оптимизировано под возможности смартфона, и дает пользователям возможность быстро и легко получать самые важные новости политики, экономики, спорта и науки. Также приложение предоставляет доступ к просмотру мнений экспертов и аналитических публикаций от ведущего информационного агентства страны.

Приложение работает на платформе iOS, и уже доступно для загрузки в AppStore.

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