Японская IT-компания оцифрует более 80 тысяч книг из Ватиканской библиотеки

Японская компания NTT Data подписала контракт о переводе в цифровой формат более 80 тыс. книг из коллекции Ватиканской апостольской библиотеки. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Как ожидается, процесс сканирования только первых 3 тыс. книг и исторических документов займет четыре года. В общей сложности в цифровой формат планируется перевести свыше 40 млн страниц научных трудов, а также трактатов по теологии и праву. Среди предназначенных к оцифровке - уникальные манускрипты, относящиеся ко II веку н.э. и требующие особых условий хранения. Таким образом руководство библиотеки рассчитывает открыть доступ к документам, которые невозможно поместить в экспозицию из-за плохого состояния. За работу NTT Data получит около 2,3 млрд иен ($22,5 млн).

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Ватиканская апостольская библиотека была основана в 1475 году. В настоящее время в ее коллекции насчитывается более 1,6 млн печатных книг и свыше 150 тыс. манускриптов. В их числе - знаменитый папирус Бодмера, который содержит самый древний (II - III век н.э.) текст Евангелий от Луки и Иоанна, письма Фомы Аквинского и Мартина Лютера, а также две копии первопечатной Библии Гутенберга.