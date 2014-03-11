Благодаря планшетам дети быстрее учатся читать

Новейшие исследования британской общественной организации National Literacy Trust показывают, что благодаря iPad (да и вообще устройствам с сенсорным экраном) дети быстрее обучаются чтению, пишет UkrainianiPhone.com.

Многое, конечно же, зависит от того, что именно дети делают с устройством. Однако исследования показывают, что всевозможные интерактивные книги и «обучалки» вызывают у них куда больше интереса, нежели обычные бумажные книги. Как следствие, среди детей в возрасте от 3-х до 5 лет лучшие показатели навыков чтения отмечены у той группы, которая имела доступ к планшетам. Исследователи уверены, что новейшие технологии позволят в будущем повысить качество детского образования. Тем более что всевозможная электроника постепенно становится неотъемлемой частью нашей жизни, которая постоянно и очень быстро меняется.

Читайте такжеMobile World Congress назвала планшет и смартфон года

Однако исследования National Literacy Trust не вызывают доверия у многих родителей, которые по-прежнему уверены, что совсем маленьких детей лучше оградить от чрезмерного воздействия высоких технологий. Им вторят учителя, которые уверены, что из-за мобильных устройств у детей наблюдаются проблемы с концентрацией внимания. Также высказываются опасения, что мозг ребёнка, постоянно подвергающегося воздействию со стороны электроники, не в состоянии правильно развиваться впоследствии. В частности могут быть нарушены социальные функции.

Таким образом, исследования National Literacy Trust интересны, но не в состоянии поставить окончательную точку в вопросе воздействия современных технологий на детей, ответить, приносит ли это вред или пользу.