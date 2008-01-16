Самый тонкий в мире ноутбук от Стива Джобса (фото)

Основатель Apple Стив Джобс представил на выставке MacWorld Expo третью линейку ноутбуков компании, пишет издание Ars Technica. Устройство называется MacBook Air и является, по утверждению Джобса, самым тонким ноутбуком в мире. Его толщина варьируется от 4 миллиметров до 1,93 сантиметра. Вес MacBook Air составляет 1,36 килограмма.

Ноутбук имеет процессор Intel Core 2 Duo, работающий на частоте 1,6 или 1,8 гигагерца, и укомплектован 2 гигабайтами оперативной памяти. В MacBook Air используется видеокарта Intel GMA X3100 со 144 мегабайтами памяти, выделяемой из основной.

В новый MacBook встроен жесткий диск на 80 гигабайт. По желанию покупателя диск можно заменить твердотельным накопителем на 64 гигабайта. Для MacBook Air используются те же жесткие диски форм-фактора 1,8 дюйма, что и для iPod.

У нового ноутбука нет дисковода для чтения оптических дисков. Apple предлагает приобрести USB-привод отдельно за 99 долларов.

MacBook Air имеет полноразмерную клавиатуру, сенсорный трекпад, и дисплей с диагональю в 13,3 дюйма (разрешение 1280 на 800 пикселей). В него встроена видеокамера iSight. Он работает пять часов без подзарядки и поддерживает беспроводные сети стандарта 802.11n.

Поставки ноутбука начнутся в ближайшие две недели. Он будет стоить от 1799 до 3100 долларов.

Джобс также заявил, что MacBook Air является очень экологичным устройством. Его алюминиевый корпус может пойти на вторсырье, при создании стекла дисплея не использовались ртуть и мышьяк.

Лента.ру, фото с сайта arstechnica.com