Американские ученые вырастили человеческие легкие в лаборатории

Американским ученым из Университета штата Техас впервые удалось вырастить в лабораторных условиях человеческие легкие. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их сведениям, для экспериментов, которые проводились в городе Галвестон (штат Техас), исследователи использовали поврежденные и непригодные для трансплантации легкие двух детей, погибших в результате несчастного случая. Один из органов они обработали таким образом, что от него остался лишь "остов" из соединительной ткани. На него был нанесен клеточный материал со вторых легких. Далее опытный образец был помещен в питательный раствор. Примерно через месяц ученые зафиксировали, что клетки начали размножаться, и вскоре орган вырос до нормальных размеров. После этого, эксперимент был проведен повторно.

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"Нам потребовался год, чтобы удостовериться, что мы все сделали правильно, - подчеркнула один из исследователей Джоан Николс. - Это просто невероятно. Все это было лишь научной фантастикой, а теперь стало научным фактом". По ее мнению, выращенные подобным образом легкие можно будет использовать для трансплантации уже примерно через 12 лет. "Мои студенты будут делать это", - уверена исследователь.

Искусственно выращенные легкие выглядят почти как настоящие, только несколько более мягкие и отличаются насыщенным розовым цветом. Планируется, что в ближайшие два года ученые попробуют пересадить их свиньям. Как отмечают исследователи, данный метод выращивания органов был разработан в 2010 году и отрабатывался первоначально на легких крыс.