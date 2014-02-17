Антивирусная компания сообщила пользователям онлайн-банкинга об активизации вируса-шпиона

Международная антивирусная компания ESET предупреждает об активизации "троянской" программы, нацеленной на системы дистанционного банковского обслуживания, сообщает ИТАР-ТАСС. В группе риска - люди, использующие виртуальную валюту биткоин (bitcoin). Как сообщили в пресс-службе компании, "троян" атакует, в первую очередь, пользователей из России и Украины.

"Это комплексная вредоносная программа, предназначенная для хищения аутентификационных данных для онлайн-банкинга. Злоумышленники могут по мере необходимости расширять спектр его возможностей для хищения конфиденциальных данных", - отмечают эксперты ESET. По их информации, "зловред" имеет российское происхождение, и примерно 73% потенциальных жертв - россияне. Программа шпионит за пользователями банков, крадет информацию, которую клиент вводит с помощью клавиатуры, делает снимки экрана и постоянно поддерживает удаленный доступ к зараженному компьютеру.

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"Эксперты ESET продолжают следить за активностью злоумышленников и рекомендуют пользователям соблюдать осторожность, не переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях, онлайн-мессенджерах или электронной почте", - подчеркнули в компании.