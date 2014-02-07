Apple стоит выпускать Android-смартфоны и играть на двух рынках - сооснователь компании

Компании Apple стоит заняться выпуском Android-смартфонов под своим брендом, заявил в интервью сооснователь компании Стив Возняк. Об этом пишет Еспресо.TV со ссылкой на Wired.

„Ничто не сдерживает Apple от выхода на рынок телефонов под Android - в качестве дополнительного рынка”, - заявил Возняк, который, правда, уже не участвует в ежедневной деятельности компании, сообщает Wired.

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„Мы имели бы там очень конкурентную позицию. Людям нравится очаровательный дизайн и высокое качество производства наших продуктов. Мы можем играть на двух аренах одновременно”, - считает Возняк.

Такой iAndroid, безусловно, представляется крайне маловероятным, хотя и не вполне невозможным. Android является операционной системой с открытым исходным кодом на основе лицензии Apache Software 2.0, доступной для любого производителя телефонов. Apple может даже переделать Android под свои нужды, как это сделала Amazon, чтобы создать продукт, ближе к традиционной эстетики компании.