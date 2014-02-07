Google проиллюстрировал Олимпиаду радугой

Иллюстрация, изображающая различные зимние виды спорта на фоне шести цветов радуги, появляется в центре страницы при заходе на сайт поисковика или же в левом верхнем углу при поиске. К «дудлу» привязан поисковый запрос «Олимпийская хартия».

Иллюстрация также сопровождается цитатой из статьи Олимпийской хартии, — свода основных принципов деятельности Международного олимпийского комитета, — декларирующей право каждого человека заниматься спортом без какой-либо дискриминации. Шестицветный радужный флаг считается символом движения в защиту прав сексуальных меньшинств.

Как напоминает Лента. ру, накануне открытия Олимпиады, 6 февраля, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал соблюдать этот принцип Олимпийской хартии и прекратить дискриминацию сексуальных меньшинств. Это заявление встретило критику со стороны российских должностных лиц. Так, глава комитета Госдумы по международным делам обвинил генсекретаря ООН в поддержке противников России: «Сделав упор на теме геев в выступлении в Сочи, Пан Ги Мун на деле подыграл тем, кто ведет атаки на Россию. Не думаю, что это роль генсека ООН», — написал он в своем твиттере.

На фоне подготовки к Олимпийским играм в Сочи развернулась международная кампания в защиту прав сексуальных меньшинств в России. Некоторые общественные деятели призывали бойкотировать мероприятие, с требованием отменить так называемый закон о гей-пропаганде выступили писатели, лауреаты Нобелевской премии, комитет ООН по правам ребенка, крупнейшие международные правозащитные организации.

Закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних был принят в России летом 2013 года и применяется все чаще, в том числе, и в отношении детей.