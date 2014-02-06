Twitter впервые откроет свои архивы для ученых

Сервис микроблогов Twitter предоставит ученым доступ к архивам компании, сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный блог соцсети.

В рамках программы, которая получила название Twitter Data Grants, данные о хранящихся на серверах Twitter пользовательских сообщениях получат для анализа несколько исследовательских организаций. Подать заявку участие в программе можно до 15 марта.

По словам представителей социальной сети, открытие доступа к данным позволит ученым проанализировать множество важных научных проблем. «Каждый день c помощью сервиса отправляется более 500 миллионов твитов. Этот огромный массив информации можно использовать в самых разных исследованиях — от изучения проблем здравоохранения до изучения реакции людей на наступление нового года», — говорится в посте Twitter. В качестве примеров руководство ресурса приводит, в частности, работу, опубликованную учеными из Университета Джона Хопкинса. Исследователи использовали твиты для предсказания потенциально опасных эпидемий гриппа.

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Доступ к своим архивам Twitter открывает впервые. Ранее ученые могли работать с лишь с общедоступными данными социальной сети. Кроме того, получить статистическую информацию сервиса микроблогов можно было через одного из официальных представителей ресурса. Например, через компанию Gnip.

Сервис микроблогов Twitter был запущен в 2006 году. Ежемесячная аудитория активных пользователей соцсети превышает 220 миллионов человек. Каждый месяц соцсетью пользуются около 220 миллионов человек. Всего в соцсети зарегистрировано более полумиллиарда пользователей.