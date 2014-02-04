Интернет-гиганты начали публиковать данные о запросах от спецслужб

Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, таким образом, компании пытаются показать свою ограниченную вовлеченность в наблюдение за пользователями.

По данным издания, в Microsoft за первые шесть месяцев 2013 года на основании закона «О контроле над деятельностью служб внешней разведки» спецслужбы обращались от 15 до 16 тыс. раз. Компания Facebook сообщила о 5-6 тыс. запросов от Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Пользователи Google интересовали спецслужбы в 9-10 тыс. случаев.

При этом рекордсменом по количеству обращений органов власти стала компания Yahoo. За первое полугодие прошлого года поисковик получил 30-31 тыс. запросов.

Как сообщал ранее УНИАН, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в 2013 году передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого спецслужбы разных стран стали активно фигурировать в скандалах относительно перехвата данных пользователей «Всемирной паутины».

Крупнейшие компании мира сферы IT (Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, Twitter, LinkedIn и AOL) в конце прошлого года в открытом письме обратились к правительству США с просьбой реформировать АНБ и ограничить наблюдение за пользователями интернета.