Количество пользователей Opera Mobile Store увеличилось до более 100 млн человек

10:58, 29 января 2014
Наука и IT
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Количество пользователей магазина мобильных приложений Opera Mobile Store в мире в 2013 году увеличилось в 2,7 раза и превысило 105 млн человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Украина заняла одиннадцатое место в мире по числу пользователей Opera Mobile Store

Согласно сообщению, количество скачиваний мобильных приложений через Opera Mobile Store по итогам прошлого года увеличилось в 3,5 раза. 

При этом число загрузок Android-приложений в 2013 году по сравнению с годом ранее выросло на 16,8%. На сегодняшний день на операционную систему Android приходится 42,7% всех скачаных приложений.

Количество мобильных приложений и игр за 2013 год выросло до более чем 200 тыс.

По данным компании Opera, Украина заняла одиннадцатое место в мире по числу пользователей Opera Mobile Store.        

Справка УНИАН. Opera Mobile Store - пятый по величине магазин мобильных приложений в мире. Был запущен в сентябре 2011 года компанией Opera Software. 

Opera Software занимается выпуском веб-браузера и программного пакета Opera. Веб-браузер был разработан в 1994 году группой исследователей из норвежской компании Telenor. Компания Opera Software стала одной из первых компаний, которая проявила активность на рынке мобильных устройств.

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