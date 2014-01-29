Количество пользователей Opera Mobile Store увеличилось до более 100 млн человек

Согласно сообщению, количество скачиваний мобильных приложений через Opera Mobile Store по итогам прошлого года увеличилось в 3,5 раза.

При этом число загрузок Android-приложений в 2013 году по сравнению с годом ранее выросло на 16,8%. На сегодняшний день на операционную систему Android приходится 42,7% всех скачаных приложений.

Количество мобильных приложений и игр за 2013 год выросло до более чем 200 тыс.

По данным компании Opera, Украина заняла одиннадцатое место в мире по числу пользователей Opera Mobile Store.

Справка УНИАН. Opera Mobile Store - пятый по величине магазин мобильных приложений в мире. Был запущен в сентябре 2011 года компанией Opera Software.

Opera Software занимается выпуском веб-браузера и программного пакета Opera. Веб-браузер был разработан в 1994 году группой исследователей из норвежской компании Telenor. Компания Opera Software стала одной из первых компаний, которая проявила активность на рынке мобильных устройств.