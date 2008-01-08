Открылась крупнейшая выставка высоких технологий

В Лас-Вегасе 7 января 2008 года открылась одна из самых крупных международных выставок в мире высоких технологий Consumer Electronics Show (CES). Она продлится до 10 января. В ней участвуют 2700 компаний, работающих в области технологий и производящих аудио-, видео- и цифровую технику, в том числе 20th Century Fox, Dreamworks Animation и The Walt Disney Company.

Кстати, организаторы CES подыскивают для проведения ежегодного мероприятия более выгодный с экономической точки зрения город в США, чем Лас-Вегас. Об этом сообщает Register Hardware.

В Лас-Вегасе, где CES проводится с 1978 года, цены на проживание в отелях, а также на питание и напитки повысились в некоторых случаях на 365 процентов за последние два года. По словам старшего вице-президента по проведению мероприятий CES Карен Чупка (Karen Chupka), Лас-Вегас перестал быть выгодным местом для проведения мероприятия.

Чупка также добавила, что организаторы CES ведут переговоры с выставочными центрами в Чикаго и Орландо. В этих городах площадь комплексов достаточна, чтобы принять выставку такого размера, как CES.

Лента.ру