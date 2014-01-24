Gmail стал недоступен для части пользователей

Сообщения об этом 24 января стали появляться в социальной сети Twitter. Недоступность Gmail подтверждается также проверкой через сервис downforeveryoneorjustme.com, передает Lenta.ru.

По данным интернет-издания The Next Web, сбой затронул пользователей из США, Канады и Европы. Российские пользователи почты Google также сообщают о проблемах с доступом к своим аккаунтам. Кроме того, сообщается о сбоях в работе видеохостинга YouTube, принадлежащего Google, а также о медленной загрузке сервиса Google Drive и социальной сети Google+.

Представители Google позже подтвердили наличие проблем, заявив, что работают над их устранением. По стечению обстоятельств, сбой в работе сервисов Gmail произошел в тот момент, когда команда инженеров Google, отвечающая за стабильность работы продуктов компании, давала интервью на сайте Reddit.