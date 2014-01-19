Google визуализировал историю современной музыки

Сервис охватывает временной интервал с 1950 года до современности. На диаграмме можно отслеживать динамику как всех жанров вместе, так и отдельных жанров и исполнителей.Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Verge.

Жанры отображаются «семействами»: так, семейство «рок» включает рок семидесятых, восьмидесятых, девяностых и нулевых, а также классический рок, тяжелый рок, джем-рок и так далее.

Сервис имеет недостатки: как отмечает The Atlantic, он отображает не реальную историческую ситуацию в музыке, а ее проекцию на современность. «То, что мы видим здесь (в Music Timeline), — необязательно то, что люди слушали тогда, а скорее то, что люди сейчас слушают „из тогда“», — говорится в статье.

Еще одним недостатком Music Timeline является «субъективность». Так, на диаграмме «рок шестидесятых» не упоминаются The Beatles, поскольку записи группы отсутствуют в библиотеке Google Play. Тем не менее, если ввести название группы в строку поиска, статистика по ней будет показана.