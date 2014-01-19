"Вконтакте" стал единственным сайтом из Европы в топ-10 крупнейших социальных сетей мира

Об этом сообщают РИА Новости. Возглавляет рейтинг соцсеть Facebook, которой в феврале исполнится 10 лет - по данным Adobe, число зарегистрированных в ней аккаунтов оценивается приблизительно в 1,4 миллиарда.

Наибольшее количество аккаунтов в Facebook - более 160 миллионов - зарегистрировано в США, в топ-7 стран также входят Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Турция и Великобритания. Далее следует YouTube с миллиардом пользователей, а также китайские соцсети Qzone и Weibo с 623 и 503 миллионами пользователей соответственно.

Перед "ВКонтакте" в рейтинге также стоят сайты Twitter, Google+ и LinkedIn, а сразу за российской соцсетью расположился еще один китайский сервис Foursquare. Итак, "ВКонтакте" опережает по аудитории популярные сервисы Max, Pinterest и Foursquare. Как сообщал Digit.ru накануне "ВКонтакте"работала с перебоями, однако к концу дня возобновила работу. Всего, по данным Adobe на конец декабря 2013 года, в двадцати крупнейших соцсетях мира зарегистрировано более 5,7 миллиарда аккаунтов.

Три из топ-20 происходят из Китая, по одной - из России ("ВКонтакте"), Бразилии (Orkut) и Испании (Tuenti). Как ранее сообщал Digit.ru доступ к многим американским интернет-сервисов ограничен в Китае, поэтому популярность приобрели их местные аналоги. Наиболее "старой"соцсетью рейтинга является Friendster, основанный в 2002 году (11 место, 115 миллионов пользователей), самый "молодой" - запущен в 2013 году видеосервис Vine от Twitter (15 место, 40 миллионов пользователей).

Однако последний уже активно используется маркетологами - так, телеканал HBO изложил накануне в Vine пять коротких трейлеров нового, четвертого сезона сериала "Игра престолов", показ которого стартует в начале апреля. Напомним, вчера сайт соцсети "ВКонтакте" перестал работать.