Ученые обнаружили самую молодую планету

Сотрудники Института астрономии Макса Планка обнаружили самую молодую планету из известных на сегодняшний день. Она сформировалась на орбите звезды TW Hydrae, возраст которой составляет 8-10 миллионов лет – примерно, в 500 раз меньше возраста Солнца.

Как и другие молодые звезды, TW Hydrae окружена газопылевым диском. Планета находится на его внутреннем радиусе, сообщается в пресс-релизе на сайте Института астрономии Макса Планка.

Ученые дали планете имя TW Hydrae b. Ее точный возраст не установлен, однако очевидно, что она не может быть старше звезды. До сих пор астрономам не удавалось обнаружить планету, сформировавшуюся менее 100 миллионов лет назад. Для сравнения, возраст Земли оценивается в 4,5 миллиарда лет, передает Лента.ру.

Обнаруженная планета относится к классу гигантов: она примерно в 10 раз тяжелее Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. TW Hydrae b находится на расстоянии 6 миллионов километров от звезды и делает один оборот вокруг нее всего за три с половиной дня.