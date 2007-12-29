Российский дизайнер придумал клавиатуру без клавиш

Студия Лебедева представила концепт клавиатуры "Оптимус Тактус", у которой нет ни одной физической кнопки. Вся рабочая плоскость устройства представляет собой один большой сенсорный экран, что, по задумке авторов, снимает все ограничения на форму и размер клавиш.

Кроме того, как сообщается на сайте, любая область поверхности клавиатуры "может быть запрограммирована на управление чем угодно и отображение чего угодно". Так, на нее можно выводить интерфейс нужной программы, пиктограммы часто используемых приложений и кадры видеоклипов.

Пока неизвестно, сколько времени займет создание клавиатуры и какова будет ее примерная цена.

Предыдущей работой студии в области создания клавиатур была Optimus Maximus, каждая клавиша которой представляет собой OLED-дисплей. Выпуск Optimus Maximus несколько раз откладывался. Она должна поступить в продажу в середине февраля 2008 года.

Лента.ру