Китайский луноход успешно сел на поверхность Луны

Об этом, как передает Associated Press, сообщило китайское государственное телевидение. В прямом эфире показали кадры, сделанные луноходом, пишет Lenta.ru.

«Юйту» спустился на Луну на борту космического аппарата «Чанъэ-3». Посадка произошла в кратер Залив Радуги, расположенный в Море Дождей, уточняет агентство «Синьхуа». Луноход будет работать на спутнике три месяца. Аппарат оснащен солнечными батареями, навигационными и панорамными камерами, рентгеновским и инфракрасным спектрометрами и другим оборудованием.

«Чанъэ-3» был запущен с Земли 1 декабря 2013 года. Название для аппарата (玉兔, дословно «Нефритовый кролик») выбрали на открытом конкурсе, который проходил осенью. Работа «Чанъэ-3» станет вторым этапом китайской лунной программы. Во время третьего этапа, который намечен на 2020 год, Китай планирует доставить на Землю лунный грунт.

Китай стал третьей страной после СССР и США, которая сумела успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны. Последнее удачное прилунение космического аппарата состоялось в 1976 году. Ту посадку совершила космическая станция «Луна-24», доставившая на Землю 170 граммов грунта.