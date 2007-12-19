В январе представят самый дешевый в мире автомобиль (фото)
17:52, 19 декабря 2007Наука и IT
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Где бы найти самый дешевый бензин?
|Один из компактных автомобилей Tata. Фото Tata
Стоимость машины составит всего 100 тысяч рупий (около 2 тысяч 500 долларов США), а продажи начнутся уже в 2008 году. Однако некоторые аналитики считают, что высокие цены на сырье могут увеличить цену "народного автомобиля" примерно до трех тысяч долларов.
До сих пор не известно никаких подробностей о новом индийском автомобиле. Ранее упоминалось только о том, что пятиместная машина получит бензиновый двигатель объемом 600 кубических сантиметров.
Микролитражку Tata планируют выпускать на заводе в Восточном Бенгале (Индия). К 2010 году компания рассчитывает достичь уровня продаж 100 тысяч автомобилей в год.
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