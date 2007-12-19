В январе представят самый дешевый в мире автомобиль (фото)

Компания Tata Motors покажет самый дешевый автомобиль в мире на выставке Auto Expo, которая пройдет в январе следующего года в городе Дели (Индия), передает агентство Reuters.

Стоимость машины составит всего 100 тысяч рупий (около 2 тысяч 500 долларов США), а продажи начнутся уже в 2008 году. Однако некоторые аналитики считают, что высокие цены на сырье могут увеличить цену "народного автомобиля" примерно до трех тысяч долларов.

До сих пор не известно никаких подробностей о новом индийском автомобиле. Ранее упоминалось только о том, что пятиместная машина получит бензиновый двигатель объемом 600 кубических сантиметров.

Микролитражку Tata планируют выпускать на заводе в Восточном Бенгале (Индия). К 2010 году компания рассчитывает достичь уровня продаж 100 тысяч автомобилей в год.

Лента.ру